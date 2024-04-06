2024-04-06 09:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس على العموم غائماً وممطراً مع حدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية وأغلب مناطق المنطقة الجنوبية، وتزداد شدة الأمطار ليلاً في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "يوم الاثنين، الطقس سيكون غائماً وممطراً في المنطقة الشمالية، بينما يكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً ويكون أحياناً غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة لما سجل يوم أمس في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتكون الأمطار غزيرة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم، الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً وممطراً وفي المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً وفي المنطقة الجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في جميع مناطق البلاد".