قبل موقعة الريال.. الغموض يحوم حول هالاند ودي بروين

2024-04-06 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتحوم الشكوك حول مشاركة إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي عند مواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت، في الجولة (32) من الدوري الإنكليزي الممتاز.وشهدت المباراة الماضية ضد أستون فيلا جلوس الثنائي على مقاعد بدلاء السيتي، لإراحتهما قبل المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لم يتخذ قراره النهائي بشأن إشراك هالاند ودي بروين من البداية ضد بالاس.ويريد جوارديولا وصول أهم لاعبين في فريقه بأفضل حالة بدنية أمام الفريق الملكي، مما قد يدفعه لاستبعادهما مجددا من التشكيل اليوم .وعن ذلك، قال مدرب مانشستر سيتي: "لا أعرف بعد، يجب أن أفكر، لأننا سنخوض مباريات عديدة".ويخشى مدرب السيتي على الثنائي من الإرهاق، لا سيما وأن الفريق سيخوض المباراة التالية في غضون يومين ونصف فقط.ومن المنتظر أن تشهد مواجهة كريستال بالاس عودة الحارس البرازيلي إيدرسون، فيما سيتواصل غياب ثنائي الدفاع كايل ووكر وناثان آكي.المصدر: كورة