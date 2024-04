2024-04-06 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت مديرية شرطة ذي قار، العثور على مخلفات حربية للجيش السابق جنوب شرق مدينة الناصرية.وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية، ان قوة من شرطة ذي قار ومديرية الدفاع المدني تمكَّنت من رفع 13 رمانة يدوية هجومية من المخلفات الحربية لنظام الجيش السابق في قضاء الجبايش جنوب...

