2024-04-06

شبكة أخبار الناصرية: ‏‎اكدت شرطة ذي قار اليوم، ان أجهزتها تمكَّنت من القبض على 4 متهمين اثر مشاجرة مسلحة في قضاء الرفاعي شمال الناصرية. ‏‎وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية، ان مشاجرة اندلعت في قضاء الرفاعي تطورت لمواجهة مسلحة واطلاق نار. ‏‎وأضاف ان المشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، لافتا...

