الطلبة يتقدم بشكوى لدى الاتحاد ضد حكم مباراته مع الجوية: ضعيف ولم يحتسب ركلة جزاء

2024-04-06 10:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدمت الهيئة الادارية لنادي الطلبة، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، شكوى لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد حكم مباراته مع نادي القوة الجوية، مبيناً أن الحكم ضعيف ولم يحتسب ركلة جزاء للفريق.

وبحسب وثيقة صادرة من النادي وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "قدمت الهيئة الإدارية للنادي شكوى ضد زيد ثامر محمد الحكم الذي ادار مباراة فريق نادينا مع نادي القوة الجوية وذلك لضعف الأداء التحكيمي الذي أدى الى عدم احتساب ركة جزاء صحيحة لصالح نادينا في الدقيقة 17 من المباراة".

وأضافت، أن "الحكم اعلاه كان حكم فار في مباراتنا السابقة مع نادي الكرخ الذي استدعى حكم الساحة يوسف سعيد حسن، وتم الغاء هدف صحيح وعدم احتساب ركة جزاء لصالح نادينا".

وطالبت الهيئة بـ "اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وعدم السماح بقيادة اي مباراة او ضمن الطاقم التحكيمي يكون نادينا طرف فيها".







