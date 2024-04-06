2024-04-06 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت في ملاعب بغداد والمحافظات أربع مباريات لحساب الجولة الـ(21) من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " أولى المباريات ستنطلق في الساعة الثالثة ظهراً وتجمع فريقي الحدود وكربلاء في ملعب الساحر أحمد راضي بقيادة الحكم احمد قاسم فاضل ، فيما يشهد ملعب المدينة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً مباراة فريق أربيل مع نظيره القاسم بقيادة الحكم محمد طارق احمد".وأضاف أن " ملعب زاخو الدولي سيضيف في الساعة التاسعة والنصف مساءً ديربي الشمال بين أصحاب الارض فريق زاخو مع دهوك بقيادة الحكم مهند قاسم ساري، بينما يشهد ملعب الميناء في نفس التوقيت مباراة السفانة مع الكناري بقيادة الحكم أحمد كاظم".