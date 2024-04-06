2024-04-06 10:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق خامي البصرة الثقيل والمتوسط أرباح ومكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب للشهر الرابع أيضا على التوالي .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.46 دولار ليصل الى 86.83 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.36 دولارات بما يعادل 4.03%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.46 دولار، ليصل الى 89.78 دولارا، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 3.48 دولارات او ما يعادل 4.03% .

وواصلت أسعار النفط العالمي مكاسبها أمس الجمعة واتجهت لتحقيق مكسب أسبوعي الرابع، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تشديد العرض، والتفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.