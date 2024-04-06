الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار العراقي.. قائمة بالأسعار في 7 محافظات
2024-04-06 10:36:06 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار، اليوم السبت، (6 نيسان 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في بورصات العملة الأجنبية في بغداد والمحافظات.
وكان سعر الصرف مساء الخميس الماضي في بورصتي الكفاح والحارثة ببغداد عند 147,350 دينار مقابل كل 100 دولار.
وهذه قائمة لأسعار الصرف للمائة دولار، (البيع):
بغداد 147,550
البصرة 147,650
أربيل 147,600
السليمانية 147,550
النجف 147,700
كركوك 147,650
ذي قار 147,600