الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار العراقي.. قائمة بالأسعار في 7 محافظات

2024-04-06 10:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار، اليوم السبت، (6 نيسان 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في بورصات العملة الأجنبية في بغداد والمحافظات.

وكان سعر الصرف مساء الخميس الماضي في بورصتي الكفاح والحارثة ببغداد عند 147,350 دينار مقابل كل 100 دولار.

وهذه قائمة لأسعار الصرف للمائة دولار، (البيع):

بغداد 147,550

البصرة 147,650

أربيل 147,600

السليمانية 147,550

النجف 147,700

كركوك 147,650

ذي قار 147,600