2024-04-06 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار عن اندلاع حريق في بستانين اثنين شرق مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان حريقاً اندلع في منطقة اللعيوسية بقضاء الفهود شرق الناصرية، تم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني بعد محاصرته وتطويقه من عدة محاور للحد من توسعه وانتشاره....

