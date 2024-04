2024-04-06 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي عن فرز مقاطعات جديدة من قطع الأراضي على مستحقيها اعتبارا من اليوم السبت 6 نيسان الجاري. وذكر الغزي في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية أن كوادر بلدية الناصرية قد أكملت وبشكل نهائي فرز مقاطعتي المهندسين والضباط. وأشار إلى أن...

The post نائب محافظ ذي قار: فرز مقاطعات جديدة من الأراضي السكنية الموزعة على مستحقيها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.