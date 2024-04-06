2024-04-06 10:48:09 - المصدر: منصة إيشان

بالتزامن مع ذكرى إسقاط النظام السابق، في 9 نيسان 2003، قال مسؤول شعبة أمريكا في مخابرات النظام السابق، سام الجميلي، إن صدام حسين، رئيس النظام المخلوع، لم يتمكن جمع فصيل واحد خلال الاجتياح الأمريكي للبلاد، فيما بين أن هذا سببه “الهروب المخزي”، على حد تعبيره، من أبناء عمومة صدام وقادته الأمنيين وحرسه الخاص. ونشر الجميلي […]

ظهرت المقالة مسؤول في مخابرات النظام السابق: صدام لم يستطع جمع فصيل واحد بعد 5 نيسان أولاً على Eishan.