2024-04-06 10:48:09 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الأحد، سيكون الطقس على العموم غائماً وممطراً مع حدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية وأغلب مناطق المنطقة الجنوبية، وتزداد شدة الأمطار ليلاً في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات […]

ظهرت المقالة أمطار وعواصف رعدية بدءا من يوم غد في هذه المناطق أولاً على Eishan.