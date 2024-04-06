2024-04-06 10:48:09 - المصدر: منصة إيشان

وقعت النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، الجمعة على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وأثار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ردا على هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر انتقادات دولية متزايدة حيث ذكرت وزارة […]

ظهرت المقالة حليفة بايدن تنضم للمطالبين بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل أولاً على Eishan.