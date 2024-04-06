المبرقع ومفتن يحضران فعاليات البطولة الرمضانية بالفروسية

2024-04-06 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحضر وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد المبرقع جانباً من فعاليات بطولة العراق الرمضانية لقفز الحواجز والتقاط الاوتاد بتواجد رئيس اللجنة الاولمبية الدكتور عقيل مفتن وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وجمهور واسع من محبي رياضة الفروسية.وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع حضر بصحبة رئيس اللجنة الاولمبية الدكتور عقيل مفتن وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية جانباً من فعاليات بطولة العراق الرمضانية لقفز الحواجز والتقاط الاوتاد".وأضاف البيان أن " البطولة الرمضانية شهدت حضوراً واسعاً من محبي رياضة الفروسية ".