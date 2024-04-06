تحول مفاجئ في ميركاتو برشلونة

2024-04-06 11:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قررت إدارة برشلونة إجراء عدد من التغييرات في الاستراتيجية الخاصة بفريق برشلونة الاسباني خلال التعاقد مع لاعبين جدد بالميركاتو المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، قررت إدارة برشلونة من الآن فصاعدا تجنب التعاقد مع لاعبين في المرحلة الأخيرة من مسيرتهم، لأن قيمتهم تقل عقب تجاوز 32 عاما، ومن الصعب إعادة الاستثمار ببيعهم إلى أندية أخرى.

وكان برشلونة تعاقد في السنوات الأخيرة مع لاعبين أعمارهم تتخطى 30 عاما مثل روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان.

كما قرر مسؤولو البارسا التوقف أيضا عن التعاقد مع لاعبين متوسطي القدرات، الذين يأتون إلى برشلونة كبدلاء فقط.

وترى إدارة برشلونة أن هذا الدور من الأفضل منحه إلى لاعبين من أكاديمية "لا ماسيا" مثلما يحدث مع جوليان أراوخو وهيكتور فورت ومارك جويو.

كما سيركز مسؤولو برشلونة على زيادة الرهان على ضم لاعبين شباب في الميركاتو لديهم طموح كبير، والوصول إليهم قبل الأندية ذات القدرة الاقتصادية الأكبر.

المصدر: سبورت



