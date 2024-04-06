دوري نجوم العراق.. اربع مباريات اليوم في ختام الجولة 21

2024-04-06 11:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تختتم، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، منافسات الجولة 21 في دوري نجوم العراق، بإقامة اربع مباريات .

في المباراة الاولى يلتقي فريق الحدود ضيفه كربلاء عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب الكرخ.

وستقام ثلاث مباريات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، أبرزها ديربي كردستان بين فريقي زاخو وضيفه دهوك، على ملعب الأول.

ويحتضن ملعب الميناء مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق الميناء وضيفه الكرخ، في حين يلاقي فريق أربيل على ملعبه ضيفه القاسم.



