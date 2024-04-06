2024-04-06 11:36:02 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلنت مديرية صحة ميسان، اليوم السبت، عن تسليم إدارة مستشفى الحكيم إلى شركة تركية.وقال مدير عام دائرة صحة ميسان حسين فاضل موسى في بيان وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "إدارة مستشفى الحكيم العام التركي في مركز مدينة العمارة تم تسليمها الى شركة شام كروب التركية لإدارة المستشفى ضمن البرنامج الحكومي وفق عقد وزارة الصحة في إدارة مستشفيات سعة ٤٩٢ سريراً".وأضاف أن "البرنامج يتضمن إدارة وتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر بمختلف الاختصاصات في المستشفى واستقدام عدد من الأطباء في الاختصاصات النادرة لتدريب الكوادر في المستشفى".