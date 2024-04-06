2024-04-06 11:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الشرطة الإيرانية أنها ألقت القبض، اليوم السبت، على عنصر بارز في تنظيم “داعش”، وعضوين آخرين في التنظيم متهمين بالتخطيط لهجوم انتحاري أثناء عيد الفطر، الذي يحل نهاية هذا الأسبوع. وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة، أن محمد ذاكر المعروف باسم “رامش” والعضوين الآخرين اعتقلوا في كرج غربي العاصمة طهران، في أعقاب اشتباكات. […]

ظهرت المقالة إيران تعتقل قيادياً في داعش رفقة عنصرين خططوا لشن هجمات إرهابية في عيد الفطر أولاً على Eishan.