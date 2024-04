2024-04-06 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت بيئة ذي قار عن منحها 6 موافقات بيئية في اذار الماضي بعد استيفائها للمحددات المطلوبة.وذكر مدير البيئة الدكتور محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان الموافقات البيئية التي تم منحها شملت قطاعات صناعية وزراعية وخدمية.واضاف، ان عدد الموافقات الممنوحة بلغت 6 ضمن اصناف “ج” و “ب” بعد ان...

The post بيئة ذي قار تمنح 6 موافقات لانشطة صناعية وخدمية في اذار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.