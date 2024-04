مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بانقلاب عجلة على الطريق الدولي جنوب الناصرية

2024-04-06 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر في شرطة ذي قار، بمصرع واصابة ثلاثة اشخاص بانقلاب عجلة على طريق ناصرية – بصرة جنوب المحافظة. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان حادث انقلاب العجلة، اسفر عن مصرع اثنين واصابة اخر بجروح متباينة، نقلا على اثرها الى مستشفى الناصرية لتلقي العلاج اللازم. واضاف، ان...

