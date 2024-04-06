النفط يرتفع أكثر من 4% في أسبوع وسط مخاوف بشأن الإمدادات

2024-04-06 12:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

صعد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل، في جلسة أمس الجمعة، مع ترقب الأسواق لأية بوادر عن صراع مباشر بين إسرائيل وإيران قد يعمق شح الإمدادات.

وارتفع خام برنت 52 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 91.17 دولار للبرميل عند التسوية. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 86.91 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان سجلا عند التسوية، يوم الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر/ تشرين الاول.

وأنهى الخامان تعاملات الأسبوع على مكاسب تتجاوز أربعة بالمئة، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بالثأر من إسرائيل بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين.

وتظهر البيانات أن خام برنت ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.79 بالمئة، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.5 بالمئة.

وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، الأسبوع الماضي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس/ آذار بوتيرة أكبر من المتوقع، وأظهر أيضا نموا مطردا في الأجور.

وتشير زيادة عدد الوظائف بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي إلى طلب قوي محتمل على النفط، لكنها قد تؤخر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال محللون في جي.بي مورغان إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

المصدر: وكالات