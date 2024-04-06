2024-04-06 12:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان؛ على خلفيَّة تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف.

وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأن "التعاون والتنسيق بين الهيئة ووكالة الاستخبارات تمخَّض عن الإيقاع بمدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان في العاصمة بغداد، وتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقه، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

واشار الى أن "مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان أقدم على اختلاس مبلغٍ مقداره (6,771,010,000) ستة مليارات دينارٍ عراقيٍّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن تواطؤه مع معاون مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة "أمين صندوق" في الفرع، الذين أقدموا على سحب (3,385,000,000) ثلاثة مليارات دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه وتسليمها إلى أشخاص مجهولين".

وكانت الهيئة قد أعلنت، أول أمس الخميس، تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ معاون مدير فرع مصرف التنمية الدوليّ في المُحافظة ومُوظَّفين اثنين فيه؛ بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة ملياراتٍ وربع مليار دينار.