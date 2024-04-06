قائد عمليات بغداد يعلن قرب رفع الكتل الكونكريتية من أمام السفارات

2024-04-06 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، اليوم السبت، قرب رفع جميع الكتل الكونكريتية من أمام السفارات.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم رفع أغلب الكتل الكونكريتية وبنسبة 70%، ولا تزال الكتل الكونكريتية في الأماكن المهمة مثل السفارات، إذ إن هناك تريثاً لحين تنظيم الأمور مع السفارات في بغداد".

وأوضح أن "السفارات مرتبطة بوزارة الخارجية وهناك تنسيق مع وزارة الخارجية والجهد الذي يقوم برفع الكتل الكونكريتية"، لافتاً إلى أن "المدة المقبلة سيتم خلالها رفع الكتل الكونكريتية وإبقاء العقار المستأجر أو المملوك بحيث لا يؤثر على فتح الطرق أو الأرصفة".

من جانب آخر، أكد التميمي أن "نسبة الجرائم الجنائية في العاصمة بغداد ليست عالية"، مبيناً أن "هناك جرائم جنائية آنية، وتم إلقاء القبض على جميع المنفذين لتلك الجرائم".

وأشار إلى "وجود توسع في نصب كاميرات المراقبة في جميع مناطق العاصمة بغداد، لغرض السيطرة عليها"، لافتاً إلى أن "ذلك جاء وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني".