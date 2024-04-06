اشتباكات مع مطلوب وتاجر مخدرات تنتهي باعتقال وإصابات في كربلاء والبصرة

2024-04-06 12:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، باعتقال متهمين اثنين بتجارة المخدرات في محافظتي كربلاء والبصرة.



وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "في الساعات الأولى من اليوم، اشتبكت قوة من مديرية مكافحة المخدرات في كربلاء مع احد المطلوبين واصابته بجروح بليغة وتمكنت من إلقاء القبض عليه ونقله للمستشفى"، مبيناً أنه "تم ضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة ومسدس".

وفي سياق متصل، اشار الى أن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، اشتبكت مع احد تجار المخدرات، فيما اصيب احد منتسبينا بطلق ناري في ساقه من قبل المتهم"، موضحاً أنه "تم القاء القبض على المتهم وضبط بحوزته مواد مخدرة ومسدس".