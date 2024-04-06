السوداني يتعهد بثلاثة اجراءات عاجلة بعد "سرقة القرن" في ديالى

2024-04-06 12:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم السبت (6 نيسان 2024) عن تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بثلاثة اجراءات عاجلة بشأن "سرقة القرن" في المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إنه" تواصل بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء بعد كشف أولى خيوط سرقة القرن في ديالى وإتضاح اختلاس مليارات الدنانير من قبل شبكة من الموظفين الفاسدين كانت مخصصة لتمويل تعويضات المتضررين من الاعمال الارهابية".

وأضاف، أن" السوداني تعهد بدعم كامل لكل الاجراءات التحقيقية وتقديم العون والسعي من خلال الاجهزة الامنية الى اعتقال كل المتورطين واسترجاع كامل المبالغ مع دعم ديالى بفرق تحقيقية لكشف كل ملامح سرقة القرن".

واشار الى أن" السوداني تعهد بدعم ملف مكافحة الفساد في ديالى والايعاز بخطوات مهمة ستأخذ مسارها في الايام المقبلة".

وامس السبت، كشف مصدر مطلع، تفاصيل جديدة في عمليات تعقب ما اسماها شبكة "سرقة القرن" في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بناء على تعليمات عليا تمت اناطة ملف التحقيق وتعقب شبكة سرقة القرن في ديالى الى فريق يتألف من 5 أجهزة أمنية من بينها الاستخبارات من اجل توحيد الجهد والمعلومات في تعقب اسماء المتورطين بسرقة مليارات الدنانير من اموال التعويضات في ديوان المحافظة".

وأضاف، أن "اللجنة اعطت الضوء الأخضر في تنفيذ 5 مداهمات بعضها خارج بعقوبة لتعقب الاسماء المشتبه بها"، لافتا الى ان "اثنين منهم تم اعتقالهما فيما جاري عملية البحث عن المتبقي وسط جهود تنسيق مع المحافظات المجاورة".

واشار الى انه "هناك اهتماما كبيرا من قبل بغداد وعلى اعلى المستويات من اجل تسريع وتيرة البحث وكشف المستور في سرقة القرن خاصة مع اتساع المخالفات التي كشفتها التحقيقات في الساعات الماضية".

الخميس الماضي، تم كشف تفاصيل صادمة عن "اختفاء" اموال تعويضات ضحايا الارهاب والتي تقدر باكثر من 9 مليارات دينار وربما اكثر بحسب تقديرات نواب، حيث اقدم موظفون بديوان محافظة ديالى بسحب الاموال وبواسطة صكوك واختلاسها.