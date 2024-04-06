كربلاء والبصرة.. اشتباكات مع متعاط وتاجر مخدرات تنتهي بإصابة أحدهما ومنتسب

2024-04-06 13:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن قواتها اشتبكت مع مطلوب وتاجر مخدرات في محافظتي كربلاء والبصرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "في الساعات الأولى من هذا اليوم السبت، اشتبكت قوة من مديرية مكافحة المخدرات في كربلاء مع أحد المطلوبين وأصابته بجروح بليغة، وألقت القبض عليه ونقله للمستشفى بعد أن ضبطت بحوزته مادة الكريستال ومسدسا.

في حين اشتبكت قوة من مديرية مكافحة المخدرات في البصرة مع أحد تجار المخدرات وقد أصيب احد المنتسبين بطلق ناري في ساقه من قبل المتهم.

وأضاف البيان أنه تم القاء القبض على المتهم مع المضبوطات من المخدرات ومسدس.