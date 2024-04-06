الثاني من نوعه خلال ساعات .. شاب يقتل عمته بدافع "غسل العار" في بغداد

2024-04-06 13:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم السبت، بأن شاباً اقدم على قتل عمته بدافع "غسل العار" شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن حي "البساتين" في منطقة الشعب شمالي بغداد".

وأضاف أنه "تم التوجه الى مكان الحادث اتضح مقتل امرأة مواليد العام 1985 من قبل ابن شقيقها مواليد العام 1998 وضبط بحوزته سلاح نوع (كلاشنكوف)".

"وحسب التحقيقات الاولية مع المتهم اتضح انه قام بقتل عمته بدافع (غسل عار)"، وفقا للمصدر.

وتابع المصدر أنه تم القبض على شخص كان معها وهو ضابط برتبة عقيد منسوب للجيش واتضح أنه عشيق المجنى عليها.

وكان مصدر أمني قد افاد، أمس الجمعة، بقيام شخص بقتل شقيقته رمياً بالرصاص بدافع "غسل العار"، في منطقة التاجي شمالي بغداد.