2024-04-06 13:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت في ملاعب بغداد والمحافظات خمس مباريات لحساب الأسبوع الـ(15) من مسابقة دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الصناعة سيستضيف في ملعبه نظيره القادم من الجنوب البحري ضمن المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق الجولان على ملعب الفلوجة فريق الغراف لحساب المجموعة ذاتها ". وأضاف أن "فريق ديالى سيلتقي على ملعبه نظيره غاز الشمال لحساب المجموعة الثانية، بينما يلعب فريق الرمادي مع ضيفه فريق الكوفة لحساب المجموعة الثانية أيضاً".وبين أن "مباريات اليوم ستختتم بلقاء يجمع فريق الصناعات الكهربائية من نظيره المصافي ضمن نفس المجموعة، على أن تجرى جميع المباريات في الساعة الثالثة من بعد الظهر".