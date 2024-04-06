إدارة الطلبة تتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم زيد ثامر

2024-04-06 13:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقدمت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة اليوم السبت بشكوى رسمية الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد الحكم (زيد ثامر محمد) الذي قاد مباراتهم ضد فريق القوة الجوية لحساب الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق للمحترفين.وتلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) وثيقة رسمية تقدمت بها إدارة نادي الطلبة الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد الحكم الدولي زيد ثامر محمد مفادها بأنه "بسبب ضعف أدائه التحكيمي ما تسبب بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقنا في الدقيقة الـ(17) من مباراة فريقنا ضد القوة الجوية".وأضافت الوثيقة أن" الحكم زيد ثامر محمد سبق وأن كان حكماً للفار في مباراتنا أمام فريق الكرخ بتأريخ 2/4/2024 الذي قام باستدعاء حكم الساحة يوسف سعيد تم على إثره إلغاء هدف صحيح مع عدم احتساب ركلة جزاء".وطالبت إدارة الطلبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحكم زيد ثامر وعدم السماح له مستقبلاً بقيادة أي مباراة أو حتى ضمن الطاقم التحكيمي لمباريات فريقنا.