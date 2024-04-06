موظفو السليمانية يجمعون 100 ألف توقيع لرفض نظام "حسابي"

2024-04-06 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الدفاع عن الموظفين في السليمانية، يوم الجمعة، جمع نحو 100 ألف توقيع لرفض اعتماد نظام "حسابي" في توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان، مؤكدة إصرار السلطات الاتحادية على دفع رواتب موظفي الإقليم في وقتها المحدد وتوطينها في المصارف الحكومية.

وقال ممثل هيئة الدفاع عن الموظفين سامان علي، في مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المجلس قرر في السابع والعشرين من شهر آذار المنصرم بجمع تواقيع لرفض توطين الرواتب ضمن نظام (حسابي) الذي أعلنته حكومة الإقليم والمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف: "لغاية الآن تم جمع نحو 100 الف توقيع لمختلف الموظفين ومن مختلف المناطق والقطاعات، وعن طريق جهد ذاتي ومدني خالص دون تدخل أي جهة حكومية ولمدة سبعة أيام متتالية، وقد قمنا بتقديم اربع نسخ من التواقيع للجهات الرسمية في بغداد، وهي: المحكمة الاتحادية، ووزارة المالية الاتحادية، ولجنتا النزاهة والمالية البرلمانيتان، و أكدنا رفضنا لنظام حسابي".

وأشار إلى انه "خلال لقائنا بالجهات المسؤولة اتضح أنه لم يصل أي استفسار من قبل وزارة المالية الاتحادية للمحكمة الاتحادية حول تأخر صرف الرواتب لحين توطينها، مؤكدا ان كل ما قيل كان اكذوبة حسب تعبيره.

وأكد أن "المحكمة الاتحادية العليا أدت ما عليها من إلزام الحكومتين بدفع رواتب موظفي حكومة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية وتوطينها في المصارف الاتحادية".

وبين ان الحكومة العراقية أرسلت رواتب شهر شباط واذار وسترسل رواتب شهر نيسان في 20/4/2024، مشيرا الى ان الجهات الرسمية في وزارة المالية أكدت انه بعد وصول قوائم رواتب الموظفين بساعتين سيتم ارسال الرواتب للإقليم، وكل ما قيل عن وجود عراقيل لا صحة له".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم السبت المقبل حيث سيتم إنجازها قبل عيد الفطر".

واوضحت الوزارة ان "هذا الجدول منظم وفقا للتمويل الذي يُرسل من بغداد وفي حال وجود أي تغيير في موعد ارسال التمويل فيطرأ تغيير على الجدول ايضا".