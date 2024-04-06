تأكيدا لخبر شفق نيوز .. النزاهة تعلن الاطاحة بمسؤول مصرف لاختلاسه مليارات الدنانير

2024-04-06 13:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان؛ على خلفيَّة تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في معرض حديثه عن العمليَّة، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة ووكالة الاستخبارات تمخَّض عن الإيقاع بمدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان في العاصمة بغداد، وتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقه، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

وتابع مكتب الإعلام مشيراً إلى تفاصيل القضية بأن مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان أقدم على اختلاس مبلغٍ مقداره (6,771,010,000) دينارٍ عراقيٍّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن تواطؤه مع معاون مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة "أمين صندوق" في الفرع، الذين أقدموا على سحب (3,385,000,000) دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه وتسليمها إلى أشخاص مجهولين.

وكانت الهيئة قد أعلنت اول أمس الخميس تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ معاون مدير فرع مصرف التنمية الدوليّ في المُحافظة ومُوظَّفين اثنين فيه؛ بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة ملياراتٍ وربع مليار دينار.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد، يوم أمس الجمعة، بإلقاء القبض على مسؤول مصرفي بتهمة اختلاس مالي غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات عن تواجد أحد المتهمين المطلوبين وفق المادة (315) من قانون العقوبات ضمن منطقة المنصور في العاصمة بغداد، وهو مدير عام أحد فروع مصرف التنمية تم على الفور تشكيل فريق عمل من القوات الامنية.

وأوضح المصدر أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم وإيداعه التوقيف استنادا لشكوى مقدمة من قبل محكمة استئناف ميسان للحق العام".

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات العراقي النافذ على ما يأتي: (يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالاً او متاعاً او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته).