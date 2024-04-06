2024-04-06 13:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، اليوم السبت، قرب رفع جميع الكتل الكونكريتية من أمام السفارات. وقال التميمي، في تصريح تابعته منصة “إيشان” إنه “تم رفع أغلب الكتل الكونكريتية وبنسبة 70%، ولا تزال الكتل الكونكريتية في الأماكن المهمة مثل السفارات، إذ إن هناك تريثاً لحين تنظيم الأمور مع السفارات في بغداد”. وأوضح […]

ظهرت المقالة قريباً.. سفارات الدول في بغداد ستودع الكتل الكونكريتية أولاً على Eishan.