2024-04-06 13:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان، على خلفيَّة تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “التعاون والتنسيق بين الهيئة ووكالة الاستخبارات تمخَّض عن الإيقاع بمدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان […]

ظهرت المقالة ضبط مدير مصرف التنمية الدولي في ميسان لاختلاس نحو 7 مليارات دينار أولاً على Eishan.