2024-04-06 13:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

ارتفعت أسعار الذهب ، خلال تعاملات، أمس الجمعة، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس/ آذار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.7 بالمئة بنهاية تعاملات يوم امس، مسجلا 2329.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 2345.4 دولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة الشهر الماضي.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنحو 59 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو/ حزيران.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المصدر: وكالات