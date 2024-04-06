النقل: تخصيص 600 حافلة لمشروع النقل الجماعي

2024-04-06 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة متكاملة مع الشركة العامة لإدارة النقل الخاص لتحديد عدد الباصات العاملة في كل خط مقارنة بعدد الباصات العاملة من قطاع النقل الخاص بشكلٍ مدروس، وفيما أحصت عدد حافلاتها، أكدت زجها جميعها بمشروع النقل الجماعي.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تمتلك 600 حافلة، 300 حافلة منها طابق واحد و300 حافلة طابقين"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الحافلات ستزج في مشروع النقل الجماعي، حيث سيذهب قسم منها إلى المحافظات والقسم الآخر سيغطي محافظة بغداد".وأضاف حسين، أنه "في حال كانت هناك حاجة لشراء سيارات إضافية سيتم الاتجاه بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "عدد الحافلات الموجودة كافية خلال الوضع الحالي، إلا أنه مع افتتاح مشروع فك الزحامات بالتأكيد ستكون هناك حاجة أكبر".وأوضح أن "السيارة الواحدة من سيارات النقل الجماعي تعادل 10 سيارات نوع كيا، فبالتالي سيكون هناك امتصاص لزخم كبير من أعداد السيارات العاملة بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "هناك خطة متكاملة بإشراف وزير النقل مع الشركة العامة لإدارة النقل الخاص لتحديد عدد الباصات العاملة في كل خط مقارنة بعدد الباصات العاملة من قطاع النقل الخاص بشكلٍ مدروس على أن لا يؤثر ذلك على الدخل المعيشي لأصحاب السيارات من القطاع الخاص".ولفت إلى أن "هناك كتاباً موجهاً من وزير النقل إلى جميع الوزراء في الوزارات الأخرى لتفعيل مشروع النقل الجماعي ووضع خطة متكاملة بالتنسيق معهم".