2024-04-06 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، الإطاحة بمدير مصرف التنمية فرع ميسان لاختلاسه أكثر من (6.7) مليارات دينار.وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التعاون والتنسيق بين الهيئة ووكالة الاستخبارات تمخَّض عن الإيقاع بمدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان في العاصمة بغداد، وتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقه، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".وأشار إلى "تفاصيل القضية بأن مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان أقدم على اختلاس مبلغٍ مقداره (6.771.010.000) دينار من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن تواطؤه مع معاون مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة "أمين صندوق" في الفرع، الذين أقدموا على سحب (3.385.000.000) دينار من القاصة الحصينة فيه وتسليمها إلى أشخاص مجهولين.وكانت الهيئة قد أعلنت اول أمس الخميس تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ معاون مدير فرع مصرف التنمية الدوليّ في المُحافظة ومُوظَّفين اثنين فيه؛ بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة ملياراتٍ وربع مليار دينار.