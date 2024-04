منخفض جوي قادم من البحر الاحمر يتسبب بموجة جديدة من تساقط الأمطار في ذي قار 

2024-04-06 13:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقَّعت دائرة أنواء الناصرية اليوم السبت، أن تتأثر المحافظة بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر يتسبب بحالة بأمطار رعدية. وقال مدير الأنواء الجوية في الناصرية احمد كريم لشبكة أخبار الناصرية، أن منخفضا جويا قادم من البحر الأحمر سيؤثر بشكل مباشر على عموم مناطق محافظة ذي قار و...

