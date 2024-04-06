وزير الداخلية والسفير الإيراني يناقشان تطوير المنافذ الحدودية بين العراق وإيران

2024-04-06 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق اليوم السبت، تعزيز إجراءات تأمين الحدود المشتركة، فيما ناقشا تطوير المنافذ الحدودية بين العراق وإيران.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى في مكتبه السفير الإيراني لدى العراق".وأضاف البيان أن "الوزير بحث مع ضيفه الإجراءات المستقبلية للزيارة الأربعينية وتسهيل دخول الزائرين، ومواضيع أخرى تتعلق بهذه المناسبة المليونية".وتابع: "كما جرت مناقشة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الجارين في مكافحة المخدرات ومنع عمليات التهريب، كما تم بحث تطوير المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز الإجراءات في تأمين أمن الحدود العراقية الإيرانية".