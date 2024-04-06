ابرزها الرواتب.. بارزاني يحمل 5 ملفات "مهمة" خلال زيارته إلى بغداد

2024-04-06 14:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، عن أبرز الملفات التي سيبحثها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أثناء زيارته المرتقبة إلى بغداد، فيما اشار الى أن ابرزها سيكون ملف انهاء ازمة رواتب الاقليم.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، سيبحث خلال زيارته المرتقبة الى بغداد الحل النهائي لأزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وتثبيت عملية إرسال المبالغ وإطلاقها مع رواتب باقي المحافظات العراقية".

وأضاف، أنه "سيتم البحث ايضا عن مخرج وآلية لقضية استئناف تصدير نفط الإقليم بعد مرور عام كامل على وقف التصدير، وإيجاد مخرج لإعادة التصدير والاتفاق مع الشركات الأجنبية والجانب التركي".

وأشار إلى أنه "سيتم بحث قضية العلاقات الإقليمية والدولية للعراق وسيحضر اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وقضية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن".

وبين أن "هنالك جهات سياسية تسعى دائما لإفشال أي اتفاق أو تقدم في المباحثات بين أربيل وبغداد، رغم مساعي السوداني لإيجاد حل جذري لهذه الأزمات، ومن المؤكد أن ذات الجهات ستحاول إفشال زيارة بارزاني وعدم تطبيق بنودها، ولكن نأمل أن لا يتم الالتفاف لهم، والمضي بحسم النقاط الخلافية بين الطرفين".

والخميس الماضي، أعلنت رئاسة إقليم كردستان، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، سيزور العاصمة بغداد السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان بارزاني "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني يوم السبت".

ولفت شهاب الى ان بارزاني سيبحث في بغداد "تثبيت مسألة الرواتب واستئناف تصدير النفط وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي".

وأضاف، ان بارزاني "سيؤكد خلال هذه الزيارة على تنفيذ بنود الاتفاق بين قوى الإطار التنسيقي الذي بنيت على اساسه الحكومة العراقية".

وتأتي زيارة رئيس الاقليم عقب إعلان رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني أمس عن التوصل مع بغداد "إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريق حكومة إقليم كردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".

وقال في بيان "سنسعى لتوزيع رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر المبارك، خاصة مع اكتمال عملية توزيع رواتب شهر شباط خلال اليومين المقبلين".