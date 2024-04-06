2024-04-06 14:24:09 - المصدر: منصة إيشان

غيّر الحرس الثوري الإيراني، لون شعاره إلى اللون الأحمر على منصة “إكس” مساء يوم أمس السبت، تزامنا مع الاستعدادات الإيرانية للرد على هجوم إسرائيل الذي استهدف قنصليتها في دمشق وأودى بحياة عدد من القادة العسكريين الإيراني المنتظر. وأرفق الحرس الثوري بصورة العلم بعد تغيير لونه آية قرآنية “لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا”. يشار إلى أن الرايات […]

ظهرت المقالة مع اقتراب الرد الإيراني.. الحرس الثوري يغير شعاره على “X” إلى “لون الثأر” أولاً على Eishan.