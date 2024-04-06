2024-04-06 14:24:09 - المصدر: منصة إيشان

تقدمت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة اليوم السبت بشكوى رسمية الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد الحكم (زيد ثامر محمد) الذي قاد مباراتهم ضد فريق القوة الجوية لحساب الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق للمحترفين. وتقدمت إدارة نادي الطلبة بوثيقة رسمية، الى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد الحكم الدولي زيد ثامر محمد مفادها بأنه “بسبب […]

ظهرت المقالة الطلبة يتقدم بشكوى ضد حكم أدار مباراتهم يوم أمس أمام الجوية: أدائه التحكيمي ضعيف أولاً على Eishan.