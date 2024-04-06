معركة رونالدو و "السيدة العجوز" تدخل مراحلها النهائية

2024-04-06 14:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

دخل النزاع القائم بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، ونادي يوفنتوس، المرحلة الأخيرة.

رونالدو دخل في نزاع قانوني مع يوفنتوس منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حيث طلب الدون من محاميه رفع دعوى ضد النادي بخصوص 19.5 مليون يورو من الأجور المؤجلة.

وكانت تقارير صحفية قالت، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، إن رونالدو يريد الحصول على الرواتب المؤجلة بعد مغادرته يوفنتوس، بينما يصر النادي الإيطالي على أنه ليست لديه أي نية للدفع وأن كريستيانو ليس لديه الحق في الحصول على ذلك المبلغ.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن المحامين قاموا برفع القضية إلى هيئة التحكيم، كما ينتظرون الرد بحلول يوم 22 أبريل/نيسان الجاري على أقصى تقدير.

وأوضحت أن الحكم في هذه القضية قد يصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ورغم ذلك يصر يوفنتوس على ثقته في سلوكه، كما يشعر النادي أن ادعاءات كريستيانو ليس لها أساس من الصحة.

يشار إلى أن تقارير عديدة أكدت أن رونالدو عند مغادرته في صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد، وقع وثيقة تؤكد أن يوفنتوس لا يدين له بأي شيء.

المصدر: "توتو سبورت"



