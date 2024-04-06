نفط ميسان يكمل استعداداته للقاء الطلبة في يد النخبة

2024-04-06 15:18:03 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييستضيف فريق نفط ميسان بكرة اليد في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت وعلى قاعة كلية التربية الرياضية والعلوم البدنية في جامعة ميسان نظيره الطلبة لحساب دوري النخبة العراقي للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"فريقنا أكمل استعدادته لمباراة اليوم مع فريق الطلبة ويسعى الى كسب نتيجة المباراة خاصة وانها تجرى على ملعبه وبين جمهوره".وأضاف أن "فريق نفط ميسان سيلعب مباراة اليوم مكتمل الصفوف وبكامل نجومه ،مؤكداً أن المباراة ستكون كبيرة وندية نظراً لما يتمتع به فريق الطلبة من لاعبين متميزين يعدون من نجوم اللعبة في دورينا".