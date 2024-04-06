منتسب في شرطة الحدود ينهي حياته داخل مخفر في منطقة أم قصر.. فيديو

2024-04-06 15:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، بانتحار منتسب في شرطة الحدود بطريقة شنق نفسه داخل المخفر في قضاء ام قصر بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مفوضًا في لواء 14 شرطة الحدود انتحر نتيجة الضغوطات والتعسف والاضطهاد الذي يتعرض له من الأوامر المجحفة".

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، المفوض وهو متدليا من الحبل بعد ان فارق الحياة.

منتسب في شرطة الحدود ينهي حياته داخل مخفر في منطقة أم قصر pic.twitter.com/6OJIFGBI7u — وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) April 6, 2024







