2024-04-06 15:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

زف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسباني، نبأ سارا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي.

وقال كورتوا، في تصريح نقله الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس" اليوم السبت (6 نيسان 2024)، انه "في نهاية هذا الشهر، سأشارك في التدريبات الجماعية مرة أخرى".

وأوضح رومانو أن ريال مدريد يعتمد بنسبة 100% على كورتوا كحارس أساسي للميرنجي في الموسم المقبل، ولم يغير النادي الملكي موقفه أبدا تجاه نجمه البلجيكي.

وكان كورتوا تعرض منذ عدة أسابيع لتمزق في الغضروف المفصلي للركبة.

يذكر أن الحارس البلجيكي عاد للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، خلال شهر مارس/أذار الماضي، بعد تعافيه من جراحة أجراها بعد إصابته في الرباط الصليبي، لكن باغتته الإصابة الجديدة سريعا.

المصدر: كوورة



