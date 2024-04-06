2024-04-06 15:30:09 - المصدر: منصة إيشان

فتح الحديث الأخير لوزير المالية العراقي السابق علي عبدالأمير علاوي، عن وجود نحو 30 ملياريراً من السياسيين، أبواب التساؤل جول أسماء هؤلاء “المليارديرات”، والمتعاونين معهم، لا سيما وأن السرقات الكبيرة من المال العام أو الصفقات والمشاريع لا تتم إلا عبر مجاميع، بالإضافة إلى أماكن خزن هذه المبالغ الهائلة، وإمكانيات استعادتها ومحاسبة المتورطين. وبحسب التعريف السائد […]

ظهرت المقالة مليارديرات العراق.. نحو 150 مليار دولار: من السياسة إلى الغسالات أولاً على Eishan.