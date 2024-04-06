العمل تعلن قرب إطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين

2024-04-06 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، قرب إطلاق وجبة جديدة من القروض للباحثين عن عمل، فيما أوضحت آلية تقديم خريجي الجامعات على قروض العاطلين.وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تسعى إلى تقديم كافة الخدمات لمختلف فئات المجتمع العراقي، ومن ضمن تلك الخدمات منح القروض إلى الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة وفق قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 14 لسنة 2023، حيث تم إطلاق وجبة من القروض".وأضاف العقابي، أن "الوزارة حالياً بصدد ترويج معاملات الراغبين بالقروض"، مؤكداً أنه "بعد استرداد مبالغ القروض السابقة ستطلق وجبة جديدة من القروض".وأشار إلى، أن "طلبة الكليات بإمكانهم التسجيل ضمن قاعدة بيانات الباحثين عن العمل بعد التخرج، ومن ثم التقديم من خلال منصة (مهن) على الخدمات المقدمة من قبل الدائرة، ومن ضمنها خدمة منح القروض".