ممثل رئيس الجمهورية: مسؤوليتنا دعم مختلف السياسات والمشاريع الحكومية في الكثير من المجالات

2024-04-06 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد ممثل رئيس الجمهورية مازن الفيلي، اليوم السبت، أن مسؤولية الجميع دعم مختلف السياسات والمشاريع الحكومية في الكثير من المجالات.وقال الفيلي في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "من دواعي الشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية أن نلتقي ونستذكر هنا التضحيات العظيمة التي قدمها مكوّن مهم ومحترم من مكونات شعبنا العراقي هو مكون الأخوة الكرد الفيليين، إنها تضحيات ظلت متواصلة طيلة الحقبة الدكتاتورية التي عانى شعبنا بجميع مكوناته من طغيانها واستبدادِها وظلمها".وأضاف أن "من بين تضحيات العراقيين تبرز تضحيات الكرد الفيليين الذين عانوا أتعس حالات الظلم، فقد عانوا الكثير بفعل سياسة التهجير القسري وإسقاط الجنسية العراقية عن أبناء المكوّن، وبعد ذلك فقد عانى الفيليون من جرائم القتل والإعدامات والتغييب في السجون، ومن هنا تأتي ضرورة ووجوب مواصلة الاستذكار السنوي لهذه التضحيات العظيمة بتخصيص هذا اليوم كيوم للشهيد الفيلي".وتابع الفيلي: "نستعيد هنا أيضاً الدور المهم لأبناء المكوّن الفيلي ومشاركتهم الحيوية في إطار الحركة الوطنية العراقية بمختلف تشكيلاتها الوطنية والدينية والقومية وطيلة مراحل نضالها وجهادها ضد الدكتاورية والطغيان، وأن هذا الدور النضالي والجهادي هو مما يستذكره أبناء شعبنا بكل احترام وتوقير".وبين: "نستذكر الشهداء ونحيي تلك التضحيات العظيمة التى يحق لأخوتنا الفيليين أن يفخروا ويعتزوا بها وبأدوارهم في بناء البلد وفي تعزيز وحدة النسيج الوطني العراقي حتى يمكننا القول إن الكرد الفيليين العراقيين كانوا دائماً عاملاً مهماً وأساسياً في ترصين جسور الوحدة والأخاء ما بين المكونات العراقية".وأكد أن: "الاحتفال بهذا اليوم السنوي يؤكد مصلحتنا جميعا، بمختلف مكوناتنا، في العمل من أجل تعزيز الديمقراطية الحقيقية، وهذا ما يحملنا جميعنا مسؤولية العمل الحثيث من أجل بناء البلد، ومن أجل تعظيم الجهود لتعزيز الشعور والعمل بقيم المواطنة التي تكفل للجميع حقوقهم في العدالة والحرية والسلام".وذكر الفيلي: "لقد اجتازت تجربتنا الديمقراطية الفتية الكثير من المخاطر والأزمات، وأمامنا الكثير مما يجب فعله لصالح ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير البناء والتنمية والارتقاء بالبلد إلى ما يستحقه منا، وإننا في مرحلة البدء والشروع بالبناء والتطوير، وهذه مسؤوليتنا جميعاً في دعم مختلف السياسات والمشاريع الحكومية التي يتلمّس شعبُنا بوادرها في الكثير من المجالات"، مضيفا: "وحين ندرك أننا جميعا أصحاب مسؤولية في ذلك، وحين يدرك أي مواطن أو مسؤول، كلّ من موقعه، دوره في البناء والتقدم فإن هذا هو ما يساعد في تمتين مشاعر المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية، وحين نجتمع اليوم هنا لنحتفي بذكرى الشهيد الفيلي بوصفه شهيد الوطن والحرية فإننا نحتفي ونستذكر باعتزاز وتقدير جميع شهداء العراق، ضحايا النضال من أجل عراق الجميع".