المالكي: الكرد الفيليين تعرضوا إلى اضطهاد مكثف من النظام المباد

2024-04-06 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، أن الكرد الفيليين تعرضوا الى اضطهاد مكثف من النظام المباد.وقال المالكي في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "ما تعرض له الكرد الفيليين يقف في طليعة سلسلة من جرائم النظام المباد، وأن حجم التضحيات كانت كبيرة واثارها خطيرة عليهم"، مبينا أن " هذا المكون الاصيل هو جزء من طيف يتنوع من مختلف المكونات العراقية".وأضاف: "اصدرنا قرارا بمنع كتابة التبعية على هوية الكرد الفيلية لكنها لاتزال تكتب الى الان"، مشيراً الى أن "جرائم البعث المقبور لم تكشف بشكل كامل حتى الآن".وتابع: "لقد كانت حصة الكرد الفيليين الاكبر من الاضطهاد في زمن النظام البائد وكنا نأمل باستمرار المحكمة الجنائية المسؤولة عن محاسبة جميع مرتكبي الجرائم بحق الكرد الفيليين".وذكر المالكي أن "العالم يعيش تحت التوتر والتشنج إلى جنب القتل في غزة لهذا يجب ان تتوحد الكلمة وتتوحد جميع الأطياف لحماية بلدنا من التحديات الكبيرة التي قد نتعرض لها".