المندلاوي: النظام المباد حاول طمس هوية الكرد الفيليين

2024-04-06 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، أن النظام المباد حاول طمس هوية الكرد الفيليين.وقال المندلاوي في كلمة له خلال الحفل التأبيني السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي بالتعاون مع مؤسسة الشهداء وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكرد الفيليين تعرضوا إلى أشد أنواع الاضطهاد من النظام المباد الذي حاول طمس هويتهم"، لافتاً الى أن "الاحصائيات الدولية تشير إلى وجود أكثر من 20 ألف شهيد كردي فيلي و30 ألف عائلة مهجرة من العراق".وأضاف أنه "لقد تجلت تضحيات الفيليين بتقديم شهداء في حقبة النظام المقبور و⁠سجلت تلك الحقبة عدداً كبيراً من الشهداء، وذلك دليل على الحقد والعدوان ومظلومية الشعب الذي عانى منه الكرد الفيلية، فقد تعرض أبناؤنا الى أبشع أنواع الظلم والاضطهاد وإسقاط الجنسية العراقية لطمس الهوية الوطنية وامتلاء السجون بهم".وتابع المندلاوي: "نطالب الأمم المتحدة بإنصاف الكرد الفيلية، ونؤكد على الجهات المسؤولة والسلطات للعمل لتنفيذ القرارات المنصفة للكرد الفيلية"، مؤكداً أن "آلاف الكرد الفيلية لبّوا دعوة السيد السيستاني بالجهاد الكفائي في الحرب على عصابات داعش الإرهابية".